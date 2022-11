Stiri pe aceeasi tema

- Comisia naționala pentru controlul activitaților nucleare (CNCAN) a emis un ghid pentru romani in cazul unui accident nuclear. Accidentele nucleare pot provoca pagube semnifcative și victime din cauza expunerii la radiații, dar va puteți proteja de efectele acestora impreuna cu familia dumneavoastra,…

- Cel putin 13 persoane au fost ucise – inclusiv sapte copii – intr-un atac armat in Scoala nr. 88 din Ijevsk, in centrul Rusiei, anunta luni Comisia rusa de ancheta, potrivit careia atacatorul s-a sinucis, relateaza AFP, citata de News.ro. ”Potrivit datelor preliminare, 13 persoane, sase adulti si sapte…

- Salariații vor beneficia de mai multe zile libere, dar și de variante flexibile de lucru. Camera Deputaților a adoptat mai multe modificari la Codul Muncii, potrivit unor directive europene care ar fi trebuit transpuse in legislația interna inca de la 1 august. Documentul legislativ prevede acordarea…

- Comisia speciala din Parlament, care trebuie sa dezbata proiectele legilor Justiției, și-a inceput, luni, activitatea, cu o amanare. Potrivit presedintelui comisiei, amanarea s-a decis pentru acordarea unei perioade de timp mai indelungate, pentru ca parlamentarii sa poata studia numarul mare de amendamente…

- PNL a luat mai multe decizii de schimbare a unor lideri din Parlament, in ședința BPN de miercuri, in care au fost aleși și noii secretari generali adjuncți ai partidului. Printre cei care iși pierd locurile calduțe este și Pavel Popescu, care va fi inlocuit, chiar la inceputul sesiunii parlamentare…

- Comisia pentru Munca din Camera Deputaților a aprobat miercuri un proiect prin care ziua de 6 ianuarie, de Boboteaza, devine zi libera pentru angajați. Urmatorul pas este votul in plenul Camerei Deputaților, care este și camera decizionala. Ulterior, proiectul va merge la promulgare la președintele…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, majorarea cu 50% a premiilor sportivilor romani care au obtinut performante la competitiile internationale. ”Am avut o analiza la nivel guvernamental, am discutat impreuna cu domnul secretar general, cu Ministerul Finantelor si am luat decizia ca in sedinta…