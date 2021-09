Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, la Sala Ateneu a Filarmonicii Mihail Jora din Bacau, la ora 18,30 incepe concertul simfonic, din seria Concerte in țara – Muzica secolului XXI. In cele patru saptamani de muzica prilejuite de desfașurarea Festivalului Internațional, al 25-lea, ce poarta numele compozitorului nascut acum 140…

- Campania de vaccinare continua iar bacauanii se arata destul de interesați de vaccinul anti Covid 19. Majoritatea celor care se vaccineaza susțin ca vor sau trebuie sa plece in strainatate și pentru asta trebuie sa faca dovada…imunizarii. Vaccinarea se face doar cu buletinul Persoanele din mediul rural…

- Dezvoltarea accelerata a industriei, incepind cu anii 1950, a generat implicit o cerere tot mai mare de energie electrica și termica. Prima investiție de anvergura din județul Bacau, a fost facuta in termocentrala de la Comanești, in 1954. Avea o putere instalata de 24 MW. A urmat, in 1956, centrala…

- „Timpul are masura lui. Pentru roci dureaza ere, pentru oameni, cateva zeci sau sute de generații, pierdute in milenii.” Tot este cald in luna lui „Cuptor”. Insula de Agrement ar fi prima opțiune pentru bacauanii care nu au plecat in concediu. Sa nu uitam parcurile și zona verde din Gheraiești, cu aria…

- Bacaul a primit, astazi, vizita domnului Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii Regionale, caruia i-au fost prezentate cele mai importante lucrari realizate de Compania Naționala de Investiții in infrastructura medicala de la Spitalul Județean de Urgența, precum și proiectele pe care Consiliul Județean…

- Grupul consilierilor locali ai Alianței Social Umaniste ((PSD/PPU-SL) solicita demisia din funcție a prefectului Leonard Bulai, dupa ce instanța a respins acțiunea prin care acesta a atacat hotararea de adoptare a bugetului municipiului Bacau. “Instanța de judecata nu doar ca a validat bugetul municipiului…

- Implinirea a 203 ani de la nașterea, in Bacau, a poetului și diplomatului Vasile Alecsandri a fost celebrata, luni, 14 iunie, la biserica unde a și fost botezat, pe 22 iunie 1818, Biserica „Precista”. Evenimentul a fost organizat la inițiativa Societații Cultural-Științifice „Vasile Alecsandri” din…

- Gruparea de Jandarmi Mobila “Alexandru cel Bun” Bacau, impreuna cu celelalte instituții cu atribuții in domeniu, asigura masurile de ordine la ediția din acest an a Turului Colinelor Bacau, manifestare ce are loc in zilele de 12 și 13 iunie a.c. și are in componența 2 etape: 1. Sambata, 12 iunie – cursa…