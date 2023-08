Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, pe 4 august 2023, s a produs un accident intre o masina si o autoutiliara in zona localitatii Cotu Vames, comuna Horia, judetul Neamt. Un batran de 65 de ani si un minor de 13 ani au fost transportati de urgenta la CPU Roman. Vineri, pe 4 august 2023, pompierii din Neamt au fost instiintati…

- Astazi, 30 iulie, se implinesc 15 ani de la semnarea Protocolului privind acordarea asistenței medicale de urgența in județul nostru de catre: Inspectoratul pentru Situatii de Urgența „Someș”, Serviciul de Ambulanța Județean, Spitalul Județean de Urgența și Unitatea de Primire Urgențe, in temeiul Legii…

- Cinci persoane, intre care un copil, au fost ranite intr-un accident rutier care s-a produs, in noaptea de marti spre miercuri, pe DN2 – E85, in localitatea Nicolae Balcescu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. ‘Doua dintre acestea, aflate in acelasi autoturism, au fost…

- Cinci persoane, intre care un copil, au fost ranite intr-un accident rutier care s-a produs, in noaptea de marti spre miercuri, pe DN2 - E85, in localitatea Nicolae Balcescu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau.

- Un barbat a fost grav ranit, marti, dupa ce autoturismul pe care il conducea a intrat in coliziune cu un autocamion incarcat cu apa, pe DN2-E85, in localitatea Gheorghe Doja, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. ‘In urma accidentului, a rezultat o persoana incarcerata, un…

- Sase persoane, intre care si un copil, au fost ranite in accidentul rutier produs, duminica, pe drumul national DN15, in localitatea Pangarati, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. In accident au fost implicate trei autoturisme in care se aflau opt persoane. La locul solicitarii…

- Cinci persoane, dintre care un minor, au fost ranite intr-un accident rutier produs, vineri, dupa ce o autoutilitara a intrat in coliziune cu un autoturism pe drumul national DN 17, in zona Pasului Mestecanis, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. La fata locului au intervenit…

- Doua persoane in varsta de 73, respectiv, 75 de ani au fost ranite, miercuri, intr-un accident rutier produs pe DN 15, in localitatea Alexandru cel Bun, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Potrivit sursei citate, in accident au fost implicate un autoturism in care se aflau…