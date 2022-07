Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Bacaului a propus Consiliului Local aprobarea unui program de masuri pentru intreținerea și buna gospodarire a orașului, pentru a rezolva problema terenurilor private neingrijite. „Prin acest program vom ajunge la acei proprietarii de terenuri private care, din pacate, nu iși fac datoria legala…

- In aceasta seara, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau au prins un caine agresiv din rasa american staffordshire terrier. Un apel 112 i-a direcționat pe jandarmi in Parcul Fagaraș din municipiul Bacau, unde un caine a creat panica in randul cetațenilor, iar din relatarile…

- Bucurii și dureri ale tanarului Yin Yuguo documentar despre povestea de dragoste a unui adolescent chinez și orașul romanesc Bacau, va avea premiera pe 26 iunie la Sheffield DocFest 2022. Un documentar Netflix produs de Vernon Films, scris și regizat de Ilinca Calugareanu (Chuck Norris impotriva comunismuluiSi…

- Astazi, in jurul orei 17.40, pe strada Garii din municipiul Bacau, in fața unei sali de jocuri, a avut loc un conflict spontan intre mai multe persoane. Inca de la momentul sesizarii, la fața locului s-au deplasat echipajele de poliție, insa persoanele implicate in incident, nu mai erau prezente. Din…

- Municipalitatea bacauana a anunțat, prin vocea viceprimarului Liviu Miroșeanu, amplasarea de sensuri giratorii de mici dimensiuni. „In ultimele saptamani am analizat, in Comisia de circulație, amplasarea mai multor sensuri giratorii de mai mici dimensiuni. Concluzia unanima este aceea ca fluidizeaza…

- Nu mai puțin de 23 de asociații de proprietari din Bacau, cu datorii cuprinse intre 687.000 și 51.000 de lei vor ramane fara apa calda dupa ce furnizorul a decis sa le debranșeze. „Avand in vedere ca societatea noastra a parcurs etapele procedurale de notificare a celor aflați in aceasta situație, cu…

- Miercuri, 17 mai a.c., la ora 23:51 pompierii militari au fost solicitați sa intervina pe strada Panselelor, pentru a lichida un incendiu care se manifesta in interiorului unui apartament de la etajul 1. Imediat, la fața locului, s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autoplatforma,…

- La ora 17:20, pompierii salvatori bacauani au fost solicitați sa intervina pentru a lichida un incendiu care se manifesta intr-un apartament de la etajul cinci al unui bloc de tipul p+10. Imediat, la fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autoplatforma, un echipaj…