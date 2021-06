Stiri pe aceeasi tema

- „Atenție mare la conturile de social media care promit vanzarea subiectelor pentru Bacalaureat. Ca și in anii precedenți, echipa CERT-RO a fost notificata despre existența unor asemenea tentative de fraudare, ce vizeaza tinerii din Romania care urmeaza sa susțina acest examen.Rețineți faptul ca nu poate…

- WellCode, companie specializata in cursuri de programare IT și servicii de mentorat, care pregatește olimpicii la informatica ai Romaniei organizeaza o sesiune gratuita de verificare a cunoștințelor inainte de examen, pentru absolvenții de liceu care dau BAC-ul la informatica. Toți elevii de liceu din…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca 34.000 de absolventi de liceu din acest an nu s-au inscris la examenul de bacalaureat, dar si ca pandemia de Covid-19 a contribuit la abandonul scolar. „34.000 de elevi inmatriculati in anul scolar 2020 – 2021 in clasa a XII-a, clasa terminala, nu sunt…

- Motto: „Suferințele, dificultațile sau nevoile traite in mod nemijlocit ne maturizeaza mai repede și ne invața mai mult decat lectura tragediilor literare.” (Octav Dangeanu) Pentru invațamantul din Romania, pandemia a venit ca un blestem. Este blestemul de a nu se putea desfașura cum s-a facut de veacuri…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, vineri seara, ca doar 66% dintre elevii de clasele a XII-a si a XIII-a s-au inscris pentru a sustine examenul de bacalaureat, mai putin decat in alti ani. Ministrul a precizat ca exista ingrijorari in randul specialistilor cu privire la riscul de abandon…

- S-a lansat Platforma Nationala de e-learning la initiativa Consiliului National al Elevilor din Romania. Platforma se adreseaza elevilor care invata pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat. Silviu Morcan, secretar general Consiliul National al Elevilor din Romania a stat de vorba cu noi in matinal:…

- In perioada 21-25 martie, a avut loc sesiunea de Simulare a examenului de Bacalaureat 2021. Colectia de perle este impresionanta: ,,Moara cu noroc este o opera a genului epic, de mari dimensiuni timpul si spatiul este nedeterminat. Tema este natura, naratorul este omniprezent si omniscient, naratiunea…