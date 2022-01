Stiri pe aceeasi tema

- Clipul piesei Baby Shark, un popular cantec pentru copii, a devenit primul continut video din lume care a depasit 10 miliarde de vizualizari pe YouTube, un record obtinut la mai putin de doua luni dupa ce a reusit sa detroneze videoclipul single ului Despacito, de Luis Fonsi si Daddy Yankee, in clasamentul…

- Gina Pistol apare in cel mai nou videoclip lansat de Smiley. Prezentatoarea de la Antena 1 iși susține iubitul necondiționat și este pentru prima data cand apare intr-unul dintre videoclipurile acestuia. Artistul a facut primele declarații despre cea mai noua piesa a lui, „Purtat de vant”. Smiley se…

Cred ca putem fi cu toții de acord ca industria muzicala nu va muri niciodata, deoarece este susținuta de fiecare generație ce pare din ce in ce mai interesata sa se exprime prin aceasta arta. Traim...

- Artista a prezentat o piesa cu denumirea Wild Christmas. Artista ucraineana, Verka Serdiucika, a facut fanilor un cadou de Anul Nou. {{569407}}Astfel, vedeta și-a bucurat fanii prin lansarea unei piese de sarbatoare in limba engleza Wild Christmas. Lucrarea a fost prezentata pe canalul oficial al lui…

- Shawn Mendes a lansat track-ul “It’ll be okay”, o balada inspirata de o despartire in iubire. Cantecul marcheaza, de asemenea, prima lansare solo a lui Mendes de la cel de-al patrulea album de studio, “Wonder”, care a aparut in urma cu un an, pe 4 decembrie 2020, și a ajuns pe primul loc in Billboard…

- Discul „30" al lui Adele a devenit, in doar trei zile, cel mai bine vandut album in anul 2021, potrivit Billboard, relateaza News.ro. In urma raportarilor preliminare, albumul - lansat vineri - a depasit pana duminica jumatate de milion de unitati vandute in SUA, depasind in trei zile vanzarile totale…