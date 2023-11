Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis miercuri, 1 noiembrie, ca Stefan Godei și Daniel Godei, frații care au administrat azilul din Voluntari unde batranii erau cazati in conditii inumane, sa iasa din inchisoare dupa patru luni și sa fie plasați in arest la domiciliu.Instanța a respins ca nefondata contestația…

- Frații Godei, anchetați in dosarul „Azilele groazei”, vor fi plasați in arest la domiciliu a decis, miercuri, Curtea de Apel București, care a respins contestația procurorilor la decizia Tribunalului București.

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, miercuri, ca Stefan Godei, administratorul azilului din Voluntari unde batranii erau cazati in conditii groaznice, sa fie cercetat in arest la domiciliu. Aceeasi decizie a fost luata si in cazul lui Daniel Godei si Andrei-Razvan Ticu, sef serviciu in cadrul Directiei…

- Frații Stefan și Daniel Godei, care administrau azilul din Voluntari unde batranii erau ținuți in condiții de neimaginat, și Andrei-Razvan Ticu, sef serviciu la Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ilfov, raman in arest preventiv. Decizia luata vineri de Curtea de Apel București este…

