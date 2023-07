Stiri pe aceeasi tema

- Cu un an și jumatate inainte de descinderile DIICOT la „azilele groazei”, aproape toate autoritațile locale și centrale cu atribuții in controlul centrelor sociale au primit reclamații despre nereguli sau chiar abuzuri la unul din centrele din Voluntari. Centrul de Investigații Media și Buletin de București…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat ca va solicita masuri pentru toti cei implicați in ororile de la centrele pentru ingrijirea varstnicilor din Ilfov. „Nu conteaza la ce minister isi desfasoara activitatea. Este clar ca trebuie sa fie luate masuri in consecinta”, a spus Ciuca. El a precizat ca nu…

- Zeci de perchizitii au loc marti dimnineata in Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Calarasi, Constanta, Olt si Arges, intr-un caz de exploatare a persoanelor cu dizabilitati sau in situatii vulnerabile, prin supunerea la tratamente inumane ori degradante, fiind vizate doua grupuri infractionale.…

- Tragedie, noaptea trecuta, la ieșirea din Capitala spre Bragadiru. Doi tineri au murit dupa ce mașina in care se aflau a lovit parapetul de pe mijlocul drumului și s-a rasturnat. Accidentul rutier a avut loc pe șoseaua Alexandriei, in orașul Bragadiru. Mașina s-a rasturnat dupa ce șoferul ar fi pierdut…

- Cel putin 41 de persoane au murit intr-o inchisoare de femei din Honduras, a declarat marti un purtator de cuvant al procuraturii publice, dupa o aparenta revolta in inchisoare, transmite Reuters. At least 41 dead following reported riot in women's prison in Honduras https://t.co/VGo4REdXNb pic.twitter.com/38zEbxxt1n…

- Aeroportul Brașov-Ghimbav, primul aeroport construit in ultimii 50 de ani in Romania, a fost inaugurat astazi. Primul avion cu pasageri a aterizat in urma cu cateva momente pe Aeroportul Brașov Ghimbav. Pasagerii au fost intampinați cu covor roșu. Primul zbor la Aeroportul Brașov Ghimbav a fost o cursa…

- Un bloc de locuințe din orașul Krivoi Rog a fost lovit de o racheta ruseasca lansata in noaptea de luni spre marți asupra Ucrainei, atacul soldandu-se cu mai mulți morți și raniți, iar autoritațile cauta in continuare oameni sub daramaturi. Krivoi Rog recibio anoche una dosis de liberacion rusa.3 civiles…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, cel care alaturi de cancelarul Austriei s-a opus aderarii Romaniei la Schengen, vine miercuri la București. Vizita la Bucuresti este o premiera pentru ministrul de Interne Gerhard Karner, care miercuri se va intalni cu omologul sau roman Lucian Bode, scrie…