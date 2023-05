Stiri pe aceeasi tema

- Turcia va organiza alegeri prezidențiale la 14 mai. Presa europeana considera aceasta zi cruciala pentru președintele in exercițiu Recep Tayyip Erdogan. In ciuda presupusului sprijin masiv din partea alegatorilor, acesta nu mai este favoritul clar, potrivit sondajelor publice. Pentru prima data in cei…

- Blocat in umbra lui Recep Tayyip Erdogan de-a lungul intregii sale cariere, liderul opozitiei Kemal Kilicdaroglu crede ca a venit timpul sa puna Turcia pe un nou drum si sa anuleze o mare parte din mostenirea celui care domina politica turca de aproape doua decenii, relateaza Reuters, potrivit news.ro.O…

- Turcia se pregatește de alegeri prezidențiale. Duminica, 14 mai, va avea loc primul tur, iar batalia se va da intre actualul președinte, Recep Tayyip Erdogan, și rivalul sau, Kemal Kilicdaroglu, liderul Partidului Republican al Poporului. Sondajele arata o lupta stransa intre cei doi, iar specialiștii…

- Potrivit Reuters, Muharrem Ince, unul dintre cei patru candidați la alegerile prezidențiale din Turcia, a anunțat astazi ca se retrage din cursa. Ince era unul dintre cei patru candidați la prezidențiale, alaturi de Erdogan, principalul sau adversar Kemal Kilicdaroglu și Sinan Ogan. Un sondaj recent…

- Acordul privind transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra, a carui aplicare este discutata incepand de miercuri la Istanbul, va fi prelungit dupa data de 18 mai tinandu-se cont de obiectiile ridicate de Rusia, a declarat pentru agentia rusa TASS o sursa de la Ankara, potrivit News.ro . ”Exista…

- Ce ar insemna pentru economia Turciei o infrangere a lui ErdoganAlegerile prezidențiale ce se vor desfașura in Turcia in data de 14 mai vor fi esențiale pentru evoluția economiei țarii in urmatorii ani intrucat Recep Tayyip Erdogan și Kemal Kilicdaroglu sunt diferiți nu doar prin abordarea economica,…

- Alianta formata din sase partide de opozitie din Turcia l-a desemnat luni pe Kemal Kilicdaroglu, liderul principalei sale formatiuni, sa-l infrunte in alegerile prezidentiale din 14 mai pe seful statului Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de 20 de ani, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii…