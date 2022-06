Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, primește sambata, 4 iunie, Premiul European Carol al IV-lea al Asociației Germanilor Sudeți pentru anul 2020. Ceremonia va avea loc la Hof, in Republica Federala Germania. Asociația Germanilor Sudeți a decis in anul 2020 sa acorde acest premiu Președintelui Klaus Iohannis, „ca o recunoaștere a meritelor sale in ceea ce privește ințelegerea și cooperarea dintre popoarele și țarile Europei Centrale”, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. In contextul pandemiei, ceremonia nu a putut fi organizata, fiind reprogramata pentru 4 iunie 2022, data…