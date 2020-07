Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier pe DN1, pe sensul Brasov Ploiesti, in zona localitatii Baicoi, judetul Prahova.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1, pe sensul Brasov Ploiesti, in zona localitatii Baicoi, judetul Prahova, s a produs o coliziune fata spate in care au fost…

- UPDATE ora 17:44 Traficul rutier pe DN 1 s-a reluat in condiții normale. ******** Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația rutiera este oprita pe DN1 București – Brașov, la ieșire din stațiunea Predeal, județul Brașov, dupa ce a avut loc, pe sensul catre…

- De puțin timp, poliția a fost sesizata cu privire la un accident care a avut loc pe DN 1C, in afara localitații Cațcau. In urma accidentului, o persoana este ranita! Vom reveni! Actualizare: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația este oprita pe sensul…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia este oprita pe DN4 Bucuresti - Oltenita, in zona localitatii Curcani, judetul Calarasi, dupa ce s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autocamion si un autoturism.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul este oprit pe ambele sensuri pe DN 1 Brașov-Sibiu, intre localitațile Perșani și Vladeni (Dealul Perșani), județul Brașov, dupa ce un autotren a derapat și s-a pus de-a curmezișul pe partea carosabila. Potrivit unui…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN6 E70 Orsova ndash; Caransebes, la kilometrul 376 350 de metri, inapropierea localitatii Toplet, judetul Caras Severin, a avut loc o coliziune frontala intre un camion si un autoturism.In urma impactului, conducatorul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 16:00 , vantul afecteaza circulatia vehiculelor pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe tronsonul kilometric 105 Drajna, judetul Calarasi ndash; 144 Fetesti, judetul Ialomita . "Recomandam conducatorilor…