Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Europeana a Parcurilor, sarbatorita anual pe 24 mai, este marcata de administrațiile celor 22 de parcuri naționale și naturale din cadrul Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva prin mai multe evenimente, precum acțiuni de educație ecologica și conștientizare, cu o participare adaptata masurilor…

- An de an, la 5 mai, se sarbatoreste ziua internationala a moaselor. Tema din acest an este “Urmariti statisticile: Investiti in Moase” (“Follow the Data: Invest in Midwives”). Avand pregatirea profesionala necesara, acestea sunt cele care monitorizeaza, alaturi de medic, o femeie in ultimele luni de…

- Dupa ce premierul Florin Cițu a respins ideea introducerii unui ala – zis „pașaport de vaccinare”, care sa dovedeasca daca o persoana a fost imunizata sau nu, vicepremierul Dan Barna a anunțat ca aceasta decizie va fi asumata de țarile europene iar Romania va urma direcția general impusa. Anunțul a…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta urmeaza sa se reuneasca sambata, pentru a stabili noile masuri care se vor lua pentru limitarea raspandirii SARS-CoV-2. „Vom convoca maine Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, se va publica intre timp hotararea de Guvern si vom lua…

- Silvicultorii vranceni vor sa obțina fonduri europene pentru reconstrucția ecologica a ariilor naturale protejate din Lunca Siretului Inferior. Proiectul „Imbunatațirea starii de conservare pentru Situl Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ariile naturale protejate cu care se suprapune,…

- Padurile reprezentau 38% din suprafata Uniunii Europene in 2020, iar in cinci state membre mai mult de jumatate din teritoriu era acoperit de paduri: Finlanda (66%), Suedia (63%), Slovenia (61%), Estonia (54%) si Letonia (53%), arata datele publicate luni de Oficiul European de

- Aplicația de mesagerie instant a Facebook intampina din nou probleme de funcționare. In aceasta dupa amiaza, in jurul orei 17.00, au aparut raportari din parte utilizatorilor referitoare la faptul ca Messenger nu funcționeaza. Valul de raportari a venit din mai multe țari, printre care Suedia, Polonia,…

- Asociația pentru Conservarea Diversitații Biologice (ACDB) incepe, in aceasta luna, un nou proiect dedicat implicarii active a cetațenilor in problemele de mediu din Romania, in general și a ariilor naturale protejate in particular: „Activism de mediu pentru arii naturale protejate REALE”. In cadrul…