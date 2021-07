Azerbaidjanul a anuntat sambata ca a predat Erevanului 15 soldati armeni luati prizonieri in timpul conflictului din Nagorno-Karabah, informeaza AFP.



Potrivit ministerului de externe azer, aceasta eliberare are loc in cadrul unui acord incheiat sub medierea rusa ca raspuns la decizia Armeniei de a comunica autoritatilor de la Baku pozitia campurilor minate din zona disputata.



Conflictul izbucnit in septembrie anul trecut si in care si-au pierdut viata 6.500 de persoane, s-a incheiat dupa sase saptamani, printr-un acord de incetare a focului mediat de Rusia si retragerea…