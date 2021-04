Stiri pe aceeasi tema

- Activele financiare ale gospodariilor private din Germania au atins un nivel record, de 6,95 trilioane de euro in 2020, in ciuda crizei cauzate de pandemie, arata noile date ale Deutsche Bundesbank.

- Deficitul din sectorul public german a atins 189,2 miliarde de euro in 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, acesta fiind primul din 2013 și cel mai mare deficit bugetar de la reunificarea Germaniei in urma cu trei decenii, a declarat Biroul de Statistica, citat de Reuters. Pandemia, care…

- Confruntari au izbucnit sâmbata între polițiști și manifestanți care se opun restricțiilor adoptate împotriva Covid-19 în Kassel, un oraș din centrul Germaniei, în cursul unuia dintre cele mai mari proteste de acest tip de la începutul anului, scrie AFP.Forțele…

- Volumul schimburilor comerciale dintre Germania si Romania a scazut cu 10%, in 2020, pana la valoarea de 29,36 de miliarde de euro, arata datele publicate de Oficiul Federal de Statistica (Destatis), citate de AHK Romania intr-un comunicat de presa transmis, luni, AGERPRES. Exporturile totale…

- In Franța și Germania s-au produs inundații grave , iar meteorologii nu vin cu vești bune. In multe localitați aflate de-a lungul Rinului, oamenii așteapta cu sufletul la gura informațiile de la autoritați și se pregatesc de evacuare daca ploile nu se opresc. In vestul Germaniei, Rinul ramane revarsat…

- Un proiect de lege prezentat vineri in parlamentul Germaniei prevede autorizarea sinuciderii asistate pentru cei bolnavi in faza terminala, dupa ce au beneficiat de consiliere, relateaza Reuters. Propunerea vine dupa ce anul trecut Curtea Suprema a Germaniei a decis in favoarea grupurilor…

- Mai mult de 708.300 de romani erau rezidenti in Germania, la sfarsitul anului 2019, a cincea cea mai numeroasa populatie rezidenta dupa nemti, turci, polonezi si sirieni, conform datelor de la institutul national de statistica al Germaniei, citat de Ziarul Financiar . Dintre romanii rezidenti in Germania,…