Avram Rădoi, locul 3 la Mondialul de Powerlifting BAILE HERCULANE – Carașeanul Avram Radoi a obținut locul 3 la Campionatul Mondial de Powerlifting echipat, juniori, subjuniori și masters, organizat in weekend la Oradea! Powerliftingul este sportul care cuprinde probele impins din culcat, genuflexiuni și indreptari! „Sunt mulțumit de rezultatul obținut, mai ales ca am concurat ușor accidentat inca de la incalzire, dar nu am renunțat și am luptat mai departe obținand acest rezultat. In privința organizarii acestui Campionat Mondial, consider ca a fost unul super reușit și felicit Federația Romana de Powerlifting, pe președintele Panazan Ovidiu… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

