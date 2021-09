Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarele CCR Simina Tanasescu si Livia Stanciu au fost de acord cu demiterea Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului. Elena-Simina Tanasescu, fost consilier prezidențial, numita, in urma cu doi ani, in funcția de judecator de catre președintele Klaus Iohannis, și Livia Stanciu, fosta sefa…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a declarat, marti, neconstituționala revocarea lui Renate Weber din functia de Avocat al Poporului. Curtea Constituționala a admis cu unanimitate de voturi sesizarea formulata de Grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat din Senat și din Camera Deputaților…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a declarat luni ca este convins ca, in cazul in care Renate Weber va fi repusa in functia de Avocat al Poporului, aceasta va ataca la Curtea Constitutionala ordonantele de urgenta privind amanarea majorarii alocatiilor pentru copii si cea prin care se introduce…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a trimis o scrisoare catre președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans, in care susține ca in Romania democrația și respectul pentru statul de drept sunt “serios in pericol” și cere ajutorul in gestionarea abuzurilor…

- Fabian Gyula este propunerea UDMR pentru Avocatul Poporului. Miercuri ar trebui sa inceapa audierile in Parlament. Surse politice au declarat ca USR-PLUS nu vrea sa voteze aceasta propunere UDMR, ci iși condiționeaza votul, astfel incat partenerii de coaliție sa susțina legile justiției propuse de formațiune.…

- Ciolacu susține ca, in acest caz, cei din coaliția de guvernare au incalcat cu buna știința legea fundamanetala. ”Noi am dublat alocațiile. A venit Orban și a spus ca nu sunt bani, ca vor face. A dat OUG cu o marire de 40% de la 1 iulie. Cițu era ministrul lui de Finanțe. Acum, premierul Cițu da o Ordonanța…

- Miercuri va fi numit un nou Avocat al Poporului. UDMR are cele mai mari șanse sa faca numirea. Un nou Avocat al Poporului urmeaza sa fie numit de parlament miercurea viitoare, dupa revocarea Renatei Weber din aceasta funcție. Potrivit calendarului stabilit de conducerea legislativului, pana marțea viitoare…

- Comisiile reunite au adoptat propunerea de revocare a lui Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului. Nu au existat voturi impotriva sau abțineri, comisiile reunite adoptand propunerea pentru revocarea Avocatului Poporului, Renate Weber, cu majoritate de voturi. Noul Avocat al Poporului, propus…