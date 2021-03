Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului solicita ministrului Sanatatii un punct de vedere referitor la necesitatea reglementarii la nivel national a contentionarii pacientilor care sunt internati in alte sectii decat cele de psihiatrie. Institutia cere ca Ministerul sa precizeze criteriile in baza carora se poate dispune…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, l-a sesizat, acum 6 zile, pe ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, in legatura cu problemele serioase din spitalele brașovene. Pe lista cu nereguli grave sunt, in special, Spitalul Clinic Județean de Urgența și Spitalul de Boli Infecțioase, scrie brasov.net. In documentul…

- Inființarea Fondului național pentru siguranța pacienților, anunțata sambata seara de ministrul Sanatați, e vazuta cu optimism de unii dintre reprezentanții medicilor. Ei spera sa o și vada implementata urgent. Profesorul Dorel Sandesc este de parere ca așa ar putea fi rezolvate doua dintre cele mai…

- Avocatul Poporului i-a adresat o solicitare ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, cu privire la criza medicamentului Euthyrox. In solicitare se precizeaza ca aproape 738.000 de adulți și 20.000 de copii au nevoie de Euthyrox pentru a avea parte de o viața normala. Medicamentul se gasește in continuare…

- Avocatul Poporului (AP) cere ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, sa dispuna efectuarea de noi verificari privind disponibilitatea Euthyrox pe piata, in conditiile in care pacientii reclama in continuare lipsa acestui medicament din farmacii. Potrivit solicitarii postate, miercuri, pe site-ul AP,…

- Avocatul Poporului le cere ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, directorului STS, Ionel-Sorin Balan, si presedintelui Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, informatii suplimentare referitoare la campania de

- Avocatul Poporului (AP) a solicitat ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, date privind activitatea si gradul de incarcare a laboratoarelor specializate in servicii de testare HIV la nivel national. Potrivit solicitarii postate, marti, pe site-ul AP, institutia mai cere sa i se comunice: numarul statistic…