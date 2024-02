Avocat din Cluj, șantajat în urma unor discuții pe un site de dating! Doi soți din Timis au fost condamnați de Judecatoria Cluj-Napoca pentru ca ar fi șantajat un tanar avocat din Cluj in urma unor discuții pe un site de dating! Cum s-a intamplat totul? Cei doi soți l-ar fi agațat pe avocatul clujean prin utilizarea unor poze de profil false, pe platforma Academic Singles. In urma mai multor discuții, au facut schimb de numere de telefon iar prin intermediul WhatsApp ar fi continuat și altfel de discuții, acest lucru incluzand și poze…intime! Convins fiind ca la capatul firului ar fi fost o persoana de sex feminin, de incredere, acesta s-a destainuit și cu diverse… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

- Continue reading Un avocat stagiar din Cluj a fost șantajat cu mii de euro dupa ce a trimis o serie de fotografii intime catre doi șarlatani, online, crezand ca ar conversa cu o femeie at Info real.

