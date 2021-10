Stiri pe aceeasi tema

- Presa italiana a dezvaluit noi detalii ale tragediei aviatice cu opt morti, de duminica, din Milano, printre care si doi romani, cunoscutul afacerist Dan Petrescu si sotia sa. Jurnalistii scriu ca datele privind viteza si altitudinea arata ca ceva neasteptat s-a intamplat cu 16 secunde inainte de prabusire.

- Un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit peste o cladire din Via Marignano, San Donato Milanese (Milano), iar cele opt persoane aflate la bord au murit: pilotul, copilotul, cinci adulti si un copil, anunta ANSA. Aparatul este un avion monomotor cu elice de tipul Pilatus PC-12/47E si a fost inmatriculat…

