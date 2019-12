Avion militar dispărut. Se caută rămăşiţele umane ale victimelor găsite pe mare Am gasit unele fragmente de avion si ramasite ale unor persoane care se aflau la bord”, a declarat presei Jose Fernandez, intendentul regiunii Magallanes, din extremul sud al Chile.



Armata chiliana a anuntat anterior descoprirea, de catre nava Antarctic Endeavour, a unor fragmente care ar putea fi bucati de spuma si de rezervoare interne de combustibil ale avionului dat disparut, un Hercules C-130. Aceste fragmente au fost localizate la 30 de kilometri de la ultima pozitie cunoscuta a avionului, intre Chile si Antarctica, informeaza news.ro.



”Vom efectua expertize corespunzatoare,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Avionul, de tip Hercules C130, a decolat de la baza Chabunco din Punta Arenas, in punctul extrem din sudul Chile, luni, la ora locala 16.55 (21.55, ora Romaniei), catre baza antarctica Eduardo Frei. Contactul radar cu avionul de transport militar a fost "pierdut" la ora locala 18.13 (23.13, ora Romaniei),…

- ''Un avion C130 Hercules a decolat la ora 16.55 (19.55 GMT) din orasul Punta Arenas spre baza Presedinte Eduardo Frei'' din Antarctica, a indicat armata intr-un comunicat, informeaza Agerpres. La bordul aeronavei se aflau 38 de persoane, intre care 17 membri ai echipajului si 21 de pasageri.…

- Autoritatile militare din Chile au anuntat luni ca au pierdut ''contactul radio'' cu un avion militar cu 38 de persoane la bord, care decolase din Punta Arenas (sud) spre o baza din Antarctica, potrivit CNN. Aeronava C-130 Hercules decolase din capitala chiliana Santiago spre baza din…

- Votul in strainatate pentru alegerile prezidentiale s-a incheiat odata cu inchiderea ultimelor sectii de votare de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii si Canada, la ora locala 21:00 (07:00 ora Romaniei). Dupa inchiderea urnelor in tara duminica la ora 21:00, in diaspora votul a continuat…

- Votul in strainatate pentru alegerile prezidentiale s-a incheiat odata cu inchiderea ultimelor sectii de votare de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii si Canada, la ora locala 21:00 (07:00 ora Romaniei). Dupa inchiderea urnelor in tara duminica la ora 21:00, in diaspora votul a continuat,…

- Votul in strainatate pentru alegerile prezidentiale s-a incheiat odata cu inchiderea ultimelor sectii de votare de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii si Canada, la ora locala 21:00 (07:00 ora Romaniei). Dupa inchiderea urnelor in tara duminica la ora 21:00, in diaspora votul a continuat,…

- Votul in strainatate la primul tur al alegerilor prezidentiale s-a incheiat in Europa, Asia, Africa si Australia, iar pana la ora 23,00 (ora Romaniei) s-au prezentat la urne 647.706 de cetateni romani, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Procesul electoral continua in Argentina,…

- Ministerul de Externe transmite ca votul in strainatate pentru alegerile prezidențiale s-a incheiat in Europa, Asia, Africa și Australia. Instituția precizeaza ca aproximativ 647.000 de romani au votat in strainatate pana la ora 23:00 (ora Romaniei).„Votul in strainatate pentru alegerile prezidențiale…