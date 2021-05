Avioanele lui Ceaușescu și Iliescu, scoase la licitație. Prețul de pornire e la nivel de Duster full-option Rombac „Super One-Eleven”, fostul avion folosit de Nicolae Ceaușescu și avionul prezidențial “Negrești”, folosit pentru zborurile lui Ion Iliescu, au fost scoase la licitație. Prețul de pornire, in fiecare dintre cazuri, este de doar 25.000 de euro, cam cat o Dacia Duster full-option. Cele doua avioane sunt puse in licitație in cadrul lichidarii patrimoniale a fostei intreprinderi de stat Romavia. Piesele scoase la licitație joi, 27 mai, ora 18.30, in cadrul licitației „All-Star Game” organizate de Artmark, pot fi vizionate incepand de miercuri fie in catalogul online al licitației, pe www.artmark.ro,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ceausescu's presidential plane - Rombac "Super One-Eleven", will be put up for sale at a starting price of 25,000 euros, on May 27, at the "All star game" elegance auction organized by Artmark, agerpres reports. According to Artmark, in August 1982, the first and only passenger plane built…

- Rombac „Super One-Eleven”, fostul avion folosit de Nicolae Ceaușescu și avionul prezidențial “Negrești”, folosit pentru zborurile lui Ion Iliescu, au fost scoase la licitație. Prețul de pornire, in fiecare dintre cazuri, este de doar 25.000 de euro, cam cat o Dacia Duster full-option. Cele doua avioane…

- Rombac "Super One-Eleven", considerat o bijuterie a industriei aeronautice locale, prin lansarea careia fostul dictator Nicolae Ceaușescu a dorit o incununare a independenței industriei romanești, este scos la licitație pe 27 mai, pentru prețul de pornire de doar 25.000 de euro. In august…

- Avionul prezidential al lui Nicolae Ceausescu, considerat o bijuterie a aeronauticii din Romania, este scos la licitație cu un pret de pornire de 25.000 de euro, informeaza casa de licitatie Artmark. Avionul Rombac „Super One-Eleven”, prin lansarea careia fostul dictator Nicolae Ceaușescu a dorit o…

- Avionul prezidential al lui Nicolae Ceausescu - Rombac "Super One-Eleven", va fi scos la vanzare la pretul de pornire de 25.000 de euro, pe 27 mai, la licitatia de eleganta "All star game" organizata de Artmark, arata Agerpres. Potrivit Artmark, in august 1982 era prezentat public primul si…

- Rombac ''Super One-Eleven'', considerat o bijuterie a industriei aeronautice locale, prin lansarea careia fostul dictator Nicolae Ceaușescu a dorit o incununare a independenței industriei romanești, este scos la licitație pe 27 mai, pentru prețul de pornire de doar 25.000 de euro. …

- Rombac „Super One-Eleven”, considerat o bijuterie a industriei aeronautice locale, prin lansarea careia fostul dictator Nicolae Ceaușescu a dorit o incununare a independenței industriei romanești, este scos la licitație pe 27 mai, pentru prețul de pornire de doar 25.000 de euro. In august 1982 era prezentat…

- O sticla de whisky scotian single malt Macallan din 1937, cea mai veche bautura de acest fel din Romania, potrivit Artmark, a fost adjudecata, miercuri seara, la pretul de 7.000 de euro la licitatia desfasurata online. Whisky-ul, imbuteliat intr-o carafa de cristal Baccarat de la 1880…