Avioanele Boeing Max au iar probleme: A fost emisă o recomandare de menținere la sol Boeing a anunțat o noua problema pentru avioanele 737 Max - de data aceasta, problema este legata de sistemul electric, anunța CNN. "Boeing a emis o recomandare catre 16 clienți pentru a aborda o posibila problema electrica intr-un grup specific de avioane 737 Max, inainte de operațiuni ulterioare", a spus compania. Compania a declarat ca lucreaza cu Administrația Federala a Aviației din SUA pentru a soluționa problema, scrie Mediafax.ro. Toate avioanele 737 Max au fost oprite de la zbor timp de 20 de luni in intreaga lume, din martie 2019 pana in noiembrie 2020, in urma… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

