Ministerul Apararii Nationale a transmis companiei Avioane Craiova invitatia de participare la procedura de atribuire prin negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare, organizata in vederea atribuirii contractului privind revitalizarea si modernizarea a 10 aeronave IAR-99 Standard aflate in dotarea MAPN in configuratia IAR-99 SM. "In contextul in care ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu si ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, au anuntat ca doresc sa intensifice colaborarea dintre armata si industria de aparare romaneasca, MAPN a transmis…