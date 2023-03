Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai ieftine zile in care se pot rezerva bilete de avion in Romania sunt duminica si sambata, iar cea mai ieftina zi in care se poate zbura este marti, arata datele statistice publicate vineri de o platforma online de rezervari de bilete. Potrivit unui raport Vola.ro, zilele in care se gasesc cele…

- Comandamentul European al SUA (EUCOM) a publicat imagini declasificate ale unei aeronave rusești Su-27 care efectueaza o interceptare nesigura/neprofesionala a unui MQ-9 al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite in spațiul aerian internațional, deasupra Marii Negre, pe 14 martie. Comandamentul european…

- Un elicopter Black Hawk a decolat, marți seara, din Constanta, dupa ce o drona americana Reaper a fost doborata de rusi in Marea Neagra. De asemenea, un avion militar Boeing P-8 Poseidon al US Navy a survolat judetele Constanta si Tulcea, in special in zona de litoral a Marii Negre. Un avion rusesc…

- Qatar Airways a lansat o investigație interna dupa ce unul dintre avioanele sale Boeing Dreamliners a fost la cateva secunde de a se prabuși in apa, dupa ce a decolat de pe Aeroportul Internațional Hamad, centrul de operațiuni al companiei aeriene din Doha. Aeronava 787-8, cu numarul de inmatriculare…

- Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei (AESA) a refuzat o solicitare venita din partea industriei aeriene pentru a permite ca avioanele sa fie pilotate doar de un singur pilot incepand din 2030, dar a adaugat ca va analiza posibilitatea ca anumite parti ale zborului sa fie gestionate de o singura…

- Un avion de supraveghere britanic Boeing RC-135W Rivet Joint a ieșit din nou in patrulare pe Marea Neagra insoțit de doua avioane de lupta Eurofighter Typhoon FGR.4 care au zburat sub indicativele DREAD011 și DREAD012. La un moment dat, deasupra Marii Negre avionul de spionaj a oprit transponderul.

- Președintele Croației, Zoran Milanovic, a declarat ca Crimeea „nu va mai face niciodata parte din Ucraina” și a criticat țarile occidentale pentru ca au furnizat Ucrainei tancuri grele și alte arme. Un critic vocal al politicii occidentale in Ucraina, Milanovic a spus ca nu vrea ca țara sa, cel mai…

- Aeronave AWACS (Airborne Warning and Control System) din cadrul Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control vor ateriza pe 17 ianuarie in Baza 90 Transport Aerian din Otopeni. Baza permanenta a acestor aeronave este la Geilenkirchen, Germania, iar transportarea lor in Romania are loc…