Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din localitatea damboviteana Gaesti al carei copil s-a inecat, in piscina, miercuri seara, a fost gasita spanzurata de un copac, la cateva ore de la decesul micutului. Aflata in stare de soc, mama plecase de acasa dupa si-a vazut copilul mort, fiind cautata de catre autoritati si localnici.…

- Elena Gheorghe, in varsta de 37 de ani, este casatorita din 2011 cu Cornel Ene și au impreuna doi copii. In decembrie 2011, interpreta a nascut un baiețel, Nicholas Razvan, iar pe 15 iulie 2017 a nascut o fetița, Amelie Nicole. Vedeta a dezvaluit ce fel de relație are cu cei doi copii și cum reacționeaza…

- Parinții unui copil mort de cancer doteaza Secția de oncologie pediatrica. Ei au donat 120.000 de euro pentru aparatura unica in Romania, fondurile provenind integral din donațiile facute pentru salvarea lui Calin Mihai.

- Inaltpreasfințitul Mitropolit Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord a oficiat astazi slujba de sfințire a Bisericii „Sfantul Apostol Andrei si Sfantul Ierarh Nectarie”, din curtea Spitalului de Copii.

- Astazi intra in vigoare unele modificari legislative ce țin de acordarea indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, anunța CNAS. Astfel, persoana asigurata care se afla in concediul pentru ingrijirea copilului pina la implinirea virstei de 3 ani la toate unitațile in care desfașoara activitați, are…

- Baiețelul, in varsta de șase ani ranit in holul Primariei Capitalei, este in stare grava cu leziuni cerebrale, in secția de terapie intensiva a Spitalului de Urgența pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”. O echipa multidisciplinara face toate investigațiile necesare in vederea stabilirii conduitei terapeutice…

- In cursul zilei de ieri, Gabi Badalau s-a dus la Claudia Patrașcanu acasa pentru a-i lua pe cei mici la el, insa vedeta nu era acasa. Afaceristul a fost ingrijorat și a impartașit pe rețelele de socializare ce i s-a intamplat. Unde și-a dus Claudia Patrașcanu copii, de fapt, in timp ce el suna la protecția…

- O directiva europeana prevede ca tatii sa stea obligatoriu cel putin doua luni in concediu parental pentru „crearea timpurie a unei legaturi intre tati si copii”. In acelasi timp, decizia UE obliga angajatorii sa le faca program flexibil parintilor care au copii pana in 8 ani.