- Meteorologii anunța ca in masivele Fagaraș și Bucegi riscul de avalanșa este insemnat duminica și luni, in timp ce in Munții Parang-Șureanu, Țarcu-Godeanu, Iezer și Calimani-Bistriței-Ceahlau riscul este moderat. Potrivit ANM, in Fagaraș și Bucegi, la peste 1800 m, se pot declansa avalanse de dimensiuni…

- Vremea a fost mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul a fost variabil la munte si acoperit in zonele joase. Seara si in prima jumatate a noptii cerul a devenit variabil. Vantul a suflat in general slab. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre 3 grade la Ocna Sugatag si 6 grade la Baia…

- Ziua de astazi, 26 noiembrie, intra in specificul perioadei in care ne aflam. Astazi temperaturi scazute, ceața, și posibilitatea de precipitații, in mare parte din teritorii. ANM a emis un numar important de avertizari de tip now-casting pentru mai multe județe. Astazi avem parte de o avertizare de…

- Marti, in cea mai mare parte a tarii, cerul va fi variabil. Totodata pe alocuri vor cadea precipitatii de scurta durata. La Briceni si Soroca vor fi cinci grade, iar la Balti cu unul mai mult. La Orhei maxima va fi de sapte grade, iar la Tiraspol de opt grade.

- Polițiștii rutieri atrag atenția asupra pericolului acvaplanarii, din cauza unei ploi torențiale, sambata, pe Autostrada A2 București – Constanța. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, pe autostrada A2 București – Constanța, pe tronsonul…

- Dotare inedita a unui refugiu din Parcul Național Munții Rodnei. Acesta a fost dotat cu carți, pentru iubitorii de drumeții și lectura. Refugiul poate gazdui, concomitent, 12 persoane. Incepand din 3 octombrie, cei care se aventureaza in drumeții in Parcul Național Munții Rodnei și se opresc la refugiul…

- Astazi, in mai multe raioane din nordul si centru tarii sunt asteptate ploi, iar la sud cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca se asteapta 24 de grade, iar la Balti 25. La Orhei sunt prognozate 26 de grade, iar la Tiraspol si Leova cu doua grade mai mult.