Risc de gradul patru de producere de avalanșe in in muntii Parang, Sureanu, Tarcu si Godeanu, la peste 1.800 metri altitudine, transmite Buletinul nivometeorologic. Potrivit sursei citate, la altitudine mai mica de 1.800 de metri in aceste masive, este risc insemnat, de gradul trei, de avalanse. Si in muntii Fagaras, Rodnei, Calimani, Bistritei, Bucegi, este […]