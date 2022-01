Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de vreme deosebit de rece și ger dimineața și noaptea și intensificari ale vantului valabila pentru județul Suceava incepand de astazi, 11 ianuarie și pana joi, 13 ianuarie, ora 18:00. Potrivit meteorologilor in acest interval vremea…

- Alba și alte 13 județe din țara sub COD GALBEN de vreme rea: Ninsoare și viscol. Pana cand este valabila atenționarea meteo Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o atentionare meteo Cod galben de ninsori si viscol pentru 14 judete inclusiv jumatate din județul Alba si care este valabila…

- Incepind de astazi, de la ora 20.00, și pina miine, la ora 18.00, județul Suceava va fi sub avertizare cod galben de vint puternic. Administrația Naționala de Meteorologie a transmis ca in Munții Apuseni și in Carpații Orientali, precum și in zona joasa a județelor Alba, Suceava și Neamț, vintul va…

- Cerul va fi noros in Bucuresti pana joi dimineata si se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie sau burnita, ce vor favoriza depuneri de polei, potrivit prognozei speciale emisa miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben pentru județul Suceava valabila de luni, 27 decembrie, de la ora 13:00 și pana marți, 28 noiembrie, ora 8:00. Potrivit meteorologilor, in acest interval se vor inregistra cantitați insemnate de ninsori, iar stratul de zapada ...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de precipitatii moderate si intensificari ale vantului, valabila in aproape toata tara pana duminica dimineata, potrivit Agerpres. De asemenea, a emis o atentionare Cod galben de ninsori si viscol pentru zone din Apuseni, Carpatii Orientali…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica dimineața o avertizare cod galben de vreme severa imediata pentru zone din Arad și Timiș. Astfel, pe langa alertele de precipitații abundente valabil in mare parte din țara, pentru cele doua județe a mai fost emisa și o avertizare pe termen scurt…

- Meteorologii au emis, joi, o avertizare meteo de intensificari ale vantului si precipitatii moderate cantitativ sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, valabila pana sambata dimineata, in intreaga tara. Conform prognozei emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), in intervalul 2 decembrie,…