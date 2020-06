Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o noua avertizare COD PORTOCALIU de ploi torențiale și furtuni pentru majoritatea județelor țarii, inclusiv pentru Bistrița-Nasaud, valabil pana in noaptea de vineri spre sambata, la ora 2.00. Potrivit meteorologilor, CODUL PORTOCALIU este valabil…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBENInterval de valabilitate: 19 iunie, ora 10:00 – 20 iunie, ora 10:00Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuataIn intervalul menționat, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata,ce…

- Judetul Neamt este din nou avertizat cu COD PORTOCALIU, de instabilitate atmosferica. Acesta este valabil astazi, 17 iunie, pana la ora 23:00. “In dupa-amiaza zilei de miercuri (17 iunie) și la inceputul nopții de miercuri spre joi (17/18 iunie), in Crișana, Maramureș, Transilvania, Banat și local in…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o noua avertizare COD PORTOCALIU de ploi torențiale, pentru 28 de județe din țara, inclusiv Bistrița-Nasaud, valabil pana la noapte, la ora 23.00. Potrivit meteorologilor, in intervalul 17 iunie, ora 12:00 – 17 iunie, ora 23:00 se vor semnala ploi…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata pentru cea mai mare parte a țarii, restul fiind sub cod galben. Iata avertizarile integral ACTUALIZARE AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 14 iunie, ora 10:00 – 16 iunie,…

- Autoritațile au anunțat cod portocaliu in Maramureș și mai multe județe in intervalul 14 iunie, ora 13:00 – 15 iunie, ora 03:00. Fenomene vizate: cantitați de apa insemnate, grindina, intensificari puternice ale vantului, vijelii. In dupa-amiaza zilei de duminica (14 iunie) și in prima parte a nopții…

- O noua avertizare COD PORTOCALIU de furtuni a fost emisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), valabil pana in prima parte a nopții de sambata spre duminica. Avertizarea vizeaza 31 de județe din țara, inclusiv Bistrița-Nasaud. Potrivit meteorologilor, codul portocaliu este valabil in intervalul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata o avertizare Cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii in 31 de judete, valabila pana duminica dimineata.Conform prognozei ANM, in dupa-amiaza zilei de sambata (13 iunie) si in prima parte a noptii de sambata spre duminica (13/14 iunie),…