Avertizare meteo ANM. Vine canicula în septembrie! Unde va fi vreme fix de plajă, în miez de toamnă Vești bune vin de la meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie. Vara inca nu se lasa dusa din țara noastra, astfel incat avem in continuare parte de un septembrie calduros. Pe de alta parte, caldura din sepetembrie nu este una de bun augur intrucat ar fi distrus culturile agricole. Chiar daca romanii se bucura inca de […] The post Avertizare meteo ANM. Vine canicula in septembrie! Unde va fi vreme fix de plaja, in miez de toamna appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

