Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Braila cauta o ursoaica cu pui care ar fi fost vazuta in cursul noptii de mecanicul unei locomotive si a fost emis un mesaj RO-Alert care informa despre prezenta animalelor in zona respectiva. Prefectul judetului, Iulian Timofei, a cerut primariilor din zona vizata sa fie pregatite…

- Fermieri și transportatori in a 3-a zi de proteste, incercand sa intre in București pentru a-și exprima nemulțumirile. Astazi, in localitatea Afumați pe DN2E85, doua camioane cu numere de Republica Moldova au fost lasate de-a curmezișul pe mijlocul drumului, blocand traficul și atragand atenția autoritaților.…

- Conform informarilor primite din teritoriu pana in acest moment, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, astazi, 9 ianuarie, este suspendata activitatea cu prezența fizica in unitați de invațamant din mai multe județe, respectiv:- Bacau: 3 unitați de invațamant, in baza hotararii consiliului…

- Autoritatile au activat planul rosu de interventie, luni seara, in judetul Vrancea, dupa ce un microbuz cu 16 persoane s-a rasturnat, relateaza News.ro."A fost declansat planul rosu de interventie la nivelul judetului Vrancea, incepand cu ora 19:59, urmare a unui accident rutier produs pe DN11A Adjudul…

- Microbuzul cu 17 pasageri la bord s-a rasturnat, luni, in nordul judetului Galati, din cauza vantului puternic, fiind activat planul rosu de interventie, scrie News.ro.Autoritatile din judetul Galati au activat Planul rosu de interventie la Berheci unde, din cauza vantului extrem de puternic, un microbuz…

- Marian Brailescu, președintele celor de la Oțelul Galați, a declarat ca nu se știe daca partida contra Universitații Craiova se va disputa in cele din urma, avand in vedere ca stadionul din urbea moldoveana este acoperit de zapada, cu cateva ore inainte de fluierul de start. Oficialul galațenilor a…

- Administrația Naționala de Meteorlogie a emis mai multe coduri galbene și portocalii de ninsori și viscol puternic pentru mai multe județe. Intervalul : 24 noiembrie, ora 10:00 – 24 noiembrie, ora 18:00 Zonele afectate : conform textului și harții Fenomene : intensificari ale vantului, ninsori viscolite…

- O familie din comuna Bisoca a ramas fara acoperiș deasupra capului, dupa ce vantul puternic de noaptea trecuta l-a smuls pur și simplu de pe casa. Autoritațile au promis ca se vor implica pentru sprijinirea familiei. Potrivit Instituției Prefectului județului Buzau, noaptea trecuta, o familie cu patru…