Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod portocaliu de ploi și vijelii valabil incepand de marți, ora 14:00, pana miercuri, ora 10:00. Dupa calduri excesive vin ploile severe! Ce județe sunt afectate.

- Prognoza meteo pentru luna iulie. Meteorologii anunța canicula in urmatoarele patru saptamani, dar si furtuni violente mai ales la munte. Prognoza verii 2022. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in urmatoarele patru saptamani, temperaturile se vor situa peste normalul perioadei iar cantitațile…

- Vremea se schimba radical la noi in țara! Administrația Naționala de Meteorologie a facut recent un anunț de ultim moment! Directoarea ANM, Elena Mateescu, a explicat cum va fi vremea in Romania in urmatoarea perioada.

- Vremea in Romania se schimba de la o zi la alta, astfel ca daca zilele acestea ne-am bucurat cu adevarat de venirea verii, lucrurile nu vor sta la fel și saptamana care vine. Mai mult decat atat, țara noastra este vizata alaturi de intreaga Europa de un val de fenomene meteo extreme. Iata ce au anunțat…

- Vremea rea a pus stapanire pe mai multe județe din Romania. O noua avertizare Cod galben de ploi și vijelii a fost emisa de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie. De data aceasta sunt vizate 14 județe.

- Administrația Naționala de Meteorologie a venit recent cu un anunț de ultim moment. Potrivit statisticilor, vremea se schimba radical, astfel ca nimeni nu se aștepta la astept de temeperaturi in Romania. Iata cum o sa arate, de fapt, termometrele in urmatoarele zile din luna mai!

- Se intoarce frigul in țara?! Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vremea se va schimba radical și va fi cod galben de ploi torențiale, vijelii, dar și frig. Iata care sunt zonele din Romania cele mai afectate!

- Un val de aer polar loveste Romania, iar vremea se schimba radical in urmatoarele ore. Meteorologii anunța ca vremea se va raci considerabil si vor fi diferențe de pana la 18 grade intre zilele de sambata și duminica. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca temperaturile vor fi scazute pana…