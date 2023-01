Avertizare ANM. Cod galben de ceaţă şi polei mai multe judeţe. Zborurile de pe aeroportul Suceava, afectate Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o noua avertizare nowcasting cod galben de ceața și polei, valabila in șapte județe din Moldova. Aeroportul din Suceava a fost afectat. Avertizarea cod galben de ceața și polei este valabila pana la ora 18:00, in judetele Botosani, Iasi, Vaslui si Galati precum si in zona joasa a judetelor Suceava, Neamt si Bacau, se va semnala local ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, asociata cu burnita ce va favoriza, in functie si de conditiile locale, formarea poleiului sau ghetusului. Curse anulate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 18:00, in judetele Botosani, Iasi, Vaslui si Galati precum si in zona joasa a judetelor Suceava, Neamt si Bacau, se va semnala local ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, asociata cu burnita ce va favoriza, in functie…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare cod galben de polei, valabila pana vineri dimineata in zone din zece judete.Potrivit meteorologilor, in intervalul 12 ianuarie, ora 10.00 - 13 ianuarie, ora 6.00, in Moldova si in nord-estul Munteniei temporar se vor semnala precipitatii…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN in județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și zona joasa de relief a județelor Vrancea, Bacau, Neamț și Suceava. Interval de valabilitate: 12 ianuarie, ora 10 – 13 ianuarie, ora 06 Fenomene vizate: depuneri de polei. Zone afectate: Moldova In intervalul menționat,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, mai multe avertizari de cod galben privind intensificari ale vantului, in special in zona montana si zona depresionara, sau de ceata in mai multe judete ale tarii, precum Arges, Prahova, Neamt, Bacau, Vaslui, Galati, Iasi, Botosani , Alba, Gorj,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare cod galben de vant, valabila in orele urmatoare in sase judete. De asemenea, meteorologii anunta ca sapte judete din regiunea Moldovei se afla sub cod galben de ceata. Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00, in judetele Alba,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, se circula in condiții de ceața, cu vizibilitate redusa izolat sub 200 metri, pe raza județelor Bacau, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui și Vrancea.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atenționare cod galben ce vizeaza depuneri de polei in 11 județe din zona Moldovei și a Carpaților Orientali.Potrivit ANM, codul galben intra in vigoare joi la ora 12 și este valabil pana vineri, la ora 12.In intervalul menționat, in Moldova…