Avertismentul specialiștilor pentru cei care vor credite la bănci. De ce nu e bine să iei un împrumut acum Se pare ca cei care vor un imprumut de la banca ar fi mai bine sa aștepte. Experții spun ca exista riscul ca ratele platite sa fie cu mult mai mari in perioada urmatoare. Conform calculelor preliminare, IRCC aplicat pentru trimestrul 3 al anului 2023 va fi in jur de 5.93%, fața de 5.98%, cat era in trimestrul 2. Deși impactul asupra ratelor romanilor care au credite cu dobanda variabila va fi nesemnificativ, acesta poate fi un indicator al faptului ca dobanzile urmeaza sa aiba un trend descendent, sunt de parere experții in creditare. IRCC este indicele dupa care se calculeaza dobanda pentru creditele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

