Primar mort de 11 ani, trecut pe buletinul de vot

Gafa electorala la Bacau! Biroul electoral local l-a inclus din greșeala pe regretatul Dumitru Sechelariu, care s-a stins din viața in urma cu 11 ani, pe lista de candidați la primarie. Acesta a fost trecut in locul fratelui sau, Sergiu Sechelariu. Biroul Electoral Municipal Bacau a comis o gafa semnificativa prin includerea lui Dumitru Sechelariu, […]