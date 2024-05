Aroganții Filozofi Tomnateci, o asociație scrobita, savanta și de dialog social, chipurile, ne-a transmis zilele trecute un mesaj infumurat prin care am fost informați ca noi, poporanii de rand, traim sublunar, subfilozofic, subideatic, fiind niște bieți viermișori apocaliptici, rupți in curușorul nostru de viermișori apocaliptici și așa mai departe, halucinant și trufaș. Randuiala Lumei, zic […] The post Bomba Atomica i-a plesnit drept in freza pe domnii Platon și Aristotel first appeared on Ziarul National .