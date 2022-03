Avertismentul rușilor: “Vreți gaze, petrol, cereale? Găsiți ruble” Dupa gaze naturale platite in ruble, ar putea sa urmeze și alte marfuri exportate de Kremlin: petrol, cereale, metale, ingrașaminte, carbune sau lemn, avertizeaza președintele Dumei de Stat a Federației Ruse, Viaceslav Volodin, potrivit Reuters. Așa cum se știe, președintele rus Vladimir Putin a cerut recent ca gazele naturale exportate in Europa sau in Statele Unite sa fie platite in ruble, dupa ce Occidentul a impus Rusiei sancțiuni fara precedent dupa invadarea Ucrainei. Liderul de la Kremlin a ordonat Bancii Centrale Ruse, Guvernului și Gazprom sa prezinte pana joi pe 31 martie propuneri pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

