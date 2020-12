Avertismentul OMS: Persoanele care se vaccinează anti-Covid-19 trebuie să respecte în continuare măsurile de protecție Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) considera ca persoanele vaccinate impotriva Covid-19 trebuie sa poarte in continuare masca sanitara și sa pastreze distanțarea fizica fiindca deși ar putea fi imuni la coronavirus, ei ar putea sa raspandeasca virusul. Chiar daca vaccinul previne dezvoltarea bolii Covid-19 odata ce virusul este in organism, nu este inca suficient de clar daca previne și riscul de raspandire a bolii. Astfel, persoanele imunizate care nu mai dezvolta boala, ar putea, totuși, sa raspandeasca virusul și sa-i infecteze pe cei care nu s-au vaccinat inca, au spus experți de la OMS,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

