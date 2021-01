Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj IRES realizat in perioada 18-21 decembrie, indica faptul ca deși 25% dintre romani resping ferm vaccinarea anti-COVID-19, mai mulți romani sunt deciși sa se vaccineze impotriva coronavirusului: Da, sunt decis sa ma vaccinez – 37,4% barbați, 29,5% femei Nu sunt decis daca ma vaccinez – 36,1%…

- Asistenta Mihaela Anghel, primul roman vaccinat impotriva COVID-19, a transmis, duminica dimineața, un indemn la vaccin, ca ”sa scapam odata de nenorocirea asta”. Angajata la Institutul ”Matei Balș” din București, asistenta Anghel a declarat ca nu s-a gandit niciodata de ce a fost aleasa ea sa fie primul…

- Fostul ministru PSD al Agriculturii Petre Daea a declarat, pentru News.ro, ca este internat de trei zile la Spitalul Matei Bals, fiind confirmat cu COVID-19. Fostul ministru al Agriculturii Petre Daea a declarat, pentru News.ro, ca este internat de trei zile la Spitalul Matei Bals, fiind confirmat pozitiv…

- Rudele unui pacient decedat din cauza COVID au avut parte de o experiența terifianta in momentul in care a trebuit sa ridice cadavrul din Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj. A doua zi, dupa ce rudele barbatului au fost anunțate despre deces, au mers sa ridice trupul neinsuflețit pentru…

- Șeful OMS nu a prezentat inca simptome, dar continua sa fie monitorizat de catre profesioniștii din domeniul sanatații dupa ce a intrat in contact cu o persoana ulterior testata pozitiv la Sars-CovV-2, relateaza The Telegraph. El nu a fost inca testat pentru virus, conform protocolului OMS. Dr. Tedros…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a anunțat ca a fost confirmata cu COVID-19, intr-un mesaj pe Twitter. Simona Halep a precizat ca e izolata la domiciliu și ca are simptome ușoare. „Ma simt bine … vom trece prin asta impreuna”, a adaugat Halep, intr-un mesaj in limba engleza. Simona Halep, in varsta…

- Guvernul a alocat 65 de milioane de lei pentru achiziția de Remdesivir, medicamentul folosit in tratamentul pacienților cu Covid, prin contractul incheiat la nivelul Uniunii Europene cu compania Gilead. Printr-un comunicat de presa, Ministerul Sanatații, informeaza ca Guvernul aprobat, la cererea sa,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), medicul Raed Arafat, a afirmat ca lupta cu COVID a fost pierduta in Capitala si spune ca, in aceste conditii, “este foarte clar” ca se va ajunge la indicele de infectare coronavirus de 3 la mia de locuitori in Bucuresti. Cand indicele va ajunge…