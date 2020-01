Stiri pe aceeasi tema

- Iranul va avea suficient uraniu imbogatit pana la sfarsitul anului pentru a dispune de materialul necesar fabricarii de arma nucleara, fara sa intentioneze, totusi, sa o fabrice imediat, potrivit unor afirmatii ale unor oficiali israelieni citati de mass-media locale si confirmate de AFP.

- Iranul ar putea accede la arma nucleara in unul-doi ani, in cazul care continua sa ”desire” Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, apreciaza seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian, relateaza Reuters.In prezent, iranienii ”nu se afla in pozitia de a o avea, dar daca…

- Presedintele american Donald Trump a reafirmat luni ca nu va lasa Iranul sa obtina arma nucleara, a doua zi dupa anuntul Teheranului ca nu va mai respecta nicio limita privind imbogatirea uraniului prevazuta in acordul nuclear din 2015, relateaza AFP."Iranul nu va avea niciodata arma nucleara!",…

- Iranul a inceput procesul de imbogatire a uraniului la nivelul de 5% la uzina sa nucleara subterana de la Fordo, prin injectarea de uraniu in stare gazoasa in centrifuge, a transmis televiziunea de stat,...