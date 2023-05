Avertismente pe sticlele de alcool. Ce va fi obligatoriu de menționat pe etichete Etichetele sticlelor cu alcool vor arata diferit, cel puțin in Irlanda, pentru moment. Astfel, prima lege din lume privind etichetarea sanitara a alcoolului a fost introdusa in Irlanda, relateaza BBC. Irlanda este prima țara din lume care introduce astfel de reglementari. Legea prevede o perioada de adaptare de trei ani, pentru a le da timp firmelor sa se pregateasca pentru aceasta schimbare. Legea se va aplica incepand cu 22 mai 2026. Legea inseamna ca pe etichetele produselor alcoolice vor fi menționate conținutul caloric și gramele de alcool din produs. De asemenea, acestea vor avertiza cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

