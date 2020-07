Doliu in lumea sportului constantean! Un fost jucator de tenis a trecut la cele vesnice

Doliu in lumea sportiva din Constanta Un cunoscut jucator de tenis a decedatTristete si durere in sportul constantean In cursul zilei de vineri, 24 iulie 2020, Sorin Ivancu, jucator de tenis, a pierdut lupta cu viata. Anuntul… [citeste mai departe]