Gigi Becali are de ce sa fie euforic si sa pregateasca sarbatoarea de titlu dupa meciul FCSB – UTA, scor 4-0, din etapa a 22-a a Ligii 1. Ros-albastrii au inceput ca din tun anul 2024 si au stabilit un record cu care baga frica in rivalele din Liga 1. FCSB a inregistrat a treia

- Basarab Panduru s-a convins si i-a stabilit suma de transfer lui Darius Olaru! Capitanul lui FCSB a facut spectacol in duelul de pe Arena Nationala cu UTA, castigat de echipa lui Elias Charalambous cu 4-0. Olaru a marcat primele trei goluri ale ros-albastrilor si a bifat primul hat-trick al carierei…

- Gabi Balint l-a ironizat pe Elias Charalambous atunci cand a vazut ce a declarat cipriotul la conferinta de presa. Charalambous a spus ca nu poate dezvalui echipa FCSB-ului, dar Gigi Becali a facut deja acest lucru. ”Veți vedea maine primul ’11’. Nu va pot spune”, a declarat Elias Charalambous in conferinta…

- Laude la scena deschisa din partea lui Florin Gardoș pentru Alexandru Baluța, fostul internațional fiind impresionat de mijlocașul de la FCSB. Gardoș a dezvaluit ca deși Baluța este in „umbra” vedetelor roș-albaștrilor, anume Darius Olaru și Florinel Coman, acesta presteaza un joc foarte bun la liderul…

- S-a aflat verdictul medicilor, dupa accidentarea suferita de Darius Olaru in derby-ul dintre CFR Cluj si FCSB. Gigi Becali a facut anuntul in cazul capitanului ros-albastrilor, marturisind ca acesta nu a suferit o accidentare grava si va putea juca in urmatoarea etapa. Darius Olaru s-a accidentat dupa…

- Gigi Becali a facut dezvaluiri incredibile despre „schimbarea la fata” a lui Florinel Coman, imediat dupa derby-ul CFR Cluj – FCSB, scor 1-1, din etapa a 19-a a Ligii 1. Patronul liderul din Liga 1 a reactionat cand a auzit discursul atacantului care a reusit o pasa decisiva superba pentru Darius Olaru.…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, s-a aratat indiferent fața de calificarea Romaniei la EURO 2024, fiind nemulțumit ca cei doi jucatori convocați de la FCSB, Florinel Coman și Darius Olaru, au fost rezerve in victoria de sambata seara cu Israel, 2-1.FCSB, liderul din SuperLiga, a avut doar doi jucatori…

