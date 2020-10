Stiri pe aceeasi tema

- Hans Kluge, directorul regional OMS pentru Europa a transmis un avertisment cu privire la pandemia de COVID-19. Acesta susține ca in lipsa unor restricții dure, pana in ianuarie 2021, numarul deceselor provocate de virusul SARS-CoV-2 ar putea fi de cinci ori mai mare decat in aprilie 2020. COVID-19…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a subliniat ca reintoarcerea la perioada de izolare totala, pe care o preconizeaza deja unele tari din Europa in fata cresterii numarului de cazuri de COVID-19, trebuie sa fie "ultima solutie" in actuala lupta impotriva pandemiei de coronavirus, relateaza EFE,…

- Aproximativ o persoana din zece, la nivel mondial, ar fi contractat noul coronavirus SARS-CoV-2, ceea ce lasa imensa majoritate a populatiei expusa covid-19, a avertizat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza Reuters. Epidemia ia amploare in anumite regiuni din Asia de Sud-Est, in…

- Nivelul transmiterii covid-19 este "alarmant" in Europa, a subliniat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii, ingrijorata de asemenea de scurtarea perioadei de carantina deja decisa sau avuta in vedere de mai multe tari, intre care si Franta. "Datele din septembrie trebuie sa fie un semnal de…

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru creșterea numarului zilnic de decese provocate de COVID-19 in lunile octombrie și noiembrie, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). „Va deveni mai greu. In octombrie, noiembrie, va crește mortalitatea”, a declarat Hans Kluge, directorul biroului…

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru creșterea numarului zilnic de decese provocate de COVID-19 in lunile octombrie și noiembrie, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS).„Va deveni mai greu.

- Vesti bune de la OMS: ritmul raspandirii pandemiei de COVID-19 a incetinit. Cele mai recente date saptamanale publicate de Organizația Mondiala a Sanatații arata o incetinire a raspandirii epidemiei de COVID-19 in majoritatea regiunilor și mai ales pe continentul american. Mai sunt insa și excepții.…

- Decesele cauzate la nivel global de maladia Covid-19 au depasit joi pragul de 700.000, din care 203.000 s-au inregistrat in America Latina, una dintre regiunile cele mai afectate de pandemia de coronavirus, potrivit celor mai recente date publicate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza…