- Mii de europeni vulnerabili care traiesc in Regatul Unit risca sa-si piarda drepturile din cauza Brexitului, au avertizat joi militanti ai asociatiei The3Million, care apara interesele cetatenilor europeni in Regatul Unit, transmite AFP potrivit Agerpres. Regulile in materie de imigratie se schimba…

- Romanii nu vor mai putea intra in Marea Britanie doar pe baza buletinului / cartii de identitate incepand cu 1 octombrie 2021, conform unei informari facute de guvernul de la Londra privind terminarea perioadei de tranzitie inaintea Brexitului, conform G4media. Masura este valabila pentru cetatenii…

- Cele doua parti au anuntat ca runda de negocieri din aceasta saptamana referitoare la incheierea unui nou acord post-Brexit valabil incepand din 2021 a inregistrat unele progrese, dar nu un progres major. Potrivit UE, acordul trebuie convenit pana la sfaritul acestei luni, sau cel tarziu in primele…

- Fondurile de investitii si bancile din Uniunea Europeana care vor sa-si stabileasca o baza în Regatul Unit dupa Brexit trebuie sa aiba suficient personal de conducere pentru a putea fi adecvat supervizate, a anuntat miercuri Autoritatea pentru Conduita Financiara din Marea Britanie (FCA).Marea…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au ridicat tonul luni, cu o zi inaintea reluarii negocierilor asupra relatiei post-Brexit, Boris Johnson amenintand sa se retraga din discutii la mijlocul lui octombrie si pregatindu-se, conform Financial Times, sa revina asupra anumitor angajamente din trecut, relateaza…