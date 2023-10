Avertisment MAE pentru românii din Liban: Părăsiți IMEDIAT zona din sudul țării! MAE recomanda ferm parasirea imediata a zonelor din sudul Libanului (regiunea din sudul raului Litani), avand in vedere confruntarile armate recente din zona de frontiera libanezo-israeliana. Totodata, MAE recomanda evitarea tuturor calatoriilor in Liban, iar cetațenilor care se afla deja in Liban, evaluarea cu responsabilitate a necesitații ramanerii pe teritoriul acestui stat. Suplimentar, cetațenii romani sunt sfatuiți sa fie vigilenți cat timp se afla in Liban și sa tina cont de riscul producerii unor atentate teroriste și conflicte interconfesionale, in suburbia de sud (Dahieh) si in vestul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

