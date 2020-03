Stiri pe aceeasi tema

- ”Pentru ca Romania a inceput tarziu sa achiziționeze produse sanitare și este o cerere mondiala uriașa, ni se anuleaza achizițiile pe banda rulanta. S-au implicat organizații neguvernamentale romanești care aduc marfa inclusiv din locuri aflate sub embargou politic, așa cum este Taiwanul”, a declarat…

- "UEFA este in contact cu autoritatile internationale si locale" in legatura cu epidemia de coronavirus, a indicat luni forul fotbalistic european, cand au ramas 102 zile pana la EURO 2020, ce va avea loc in 12 tari din Europa, printre care si Romania, scrie AFP. Vanzarile de bilete, stadioanele,…

- Un nou bilant al epidemiei cauzate de noul coronavirus indica 2.004 morti in China, dupa anuntarea miercuri de catre autoritatile din provincia Hubei (centru), epicentrul epidemiei, a 132 de noi decese, relateaza AFP, citata de Agerpres.Coronavirusul a ucis 2.004 persoane in intreaga China, marea majoritate…

- Banca Centrala a Chinei a anuntat duminica deblocarea a 300 miliarde de yuani (43 miliarde de dolari) in cursul saptamanii viitoare pentru a ajuta companiile implicate in lupta cu epidemia de coronavirus care a lovit China si a contaminat zeci de mii de persoane, transmite AFP, informeaza AGERPRES .…

- Ministerul Afacerilor Exterene (MAE) a anuntat ca in prezent sunt trei romani in provincia Hubei, China, alți 120 se afla in Hong Kong si 70 sunt in Macao. Sunt și studenți romani cu care ambasada ține legatura, insa numarul lor nu e precizat. Starea lor de sanatate este buna. „Potrivit ultimelor informații…

- Primul caz de coronavirus a fost confirmat in Canada, la un barbat care a sosit recent in aceasta țara din China, inițial zburand de la Wuhan la Guangzhou, iar de aici a zburat la Toronto, relateaza site-ul cotidianului The Independent, scrie Mediafax.Centrul Sunnybrook de Științe Medicale…

- Calin Ioan Lita, un elev de 18 ani de la Seminarul Teologic din Curtea de Arges, a fost diagnosticat acum cateva saptamani cu cancer la colon cu metastaze multiple. Ca sa fie langa el, mama si-a dat demisia de la serviciu. Medicii din Romania nu i-au dat vreo sansa, insa doctorii turci de la clinica…

- De Craciun, lui Denis Andrei Gabriel Enulescu, un baiețel in varsta de noua ani, din București, diagnosticat cu tumora cerebrala și operat de doua ori pe creier, Moșul i-a adus in dar vestea cea mare. Medicii turci de la ”Koc Universitesi Hastanesi”, din Istanbul, sunt mulțumiți de rezultatele investigațiilor…