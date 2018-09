Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de supervizare trebuie sa urmareasca cu atentie sectorul bancar "din umbra" si nivelul datoriei pietelor emergente, la zece ani de la falimentul bancii de investitii Lehman Brothers, a afirmat sambata Francois Villeroy de Galhau, membru in Consiliul guvernatorilor BCE, intr-un interviu…

- Lira turceasca a inregistrat, in ultimele saptamani, cea mai abrupta scadere din istoia piețelor emergente, iar semnele unei reveniri nu se vad inca. Lira turcească a pierdut vineri 17% din valoare în fața dolarului, aceasta fiind cea mai mare scădere de la criza bancară din…

- 'Avem nevoie de bomba ?' - este un titlu pe prima pagina a saptamanalului Welt am Sonntag. 'Pentru prima data dupa 1949, Republica Federala Germania nu se mai afla sub umbrela nucleara a SUA', scrie in articolul cu acel titlu Christian Hacke, un proeminent expert politic german.In opinia…

- China intentioneaza sa impuna noi taxe vamale cuprinse intre 5% si 25% la bunuri importate din SUA, in valoare de aproximativ 60 de miliarde de euro, a anuntat vineri Ministerul Comertului de la Beijing, transmit Financial Times, Reuters si Bloomberg. Perioada de implementare a noilor tarife…

- International Airlines Group (IAG), Ryanair, Wizz Air si EasyJet au anuntat ca sesizeaza Comisia Europeana impotriva Franței din cauza grevelor controlorilor de trafic aerian din aceasta țara, considerand ca e incalcat principiul libertații de circulație in cadrul Uniunii Europene. Liniile aeriene considera…

- Recep Tayyip Erdogan a depus, luni, juramantul de investitura intr-un nou mandat de presedinte al Turciei, cu prerogative sporite, conferite de sistemul prezidential, informeaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax.Recep Erdogan, care conduce Turcia de 15 ani in calitatile de prim-ministru si…

- CSM Poli Iași l-a transferat pe Cedric Mongongu. Internaționalul congolez, fost la AS Monaco, n-a mai jucat de un an! Transfer important pentru moldoveni, daca Mongongu, 40 de selecții și doua goluri pentru naționala RD Congo (acolo unde e coleg cu Jeremy Bokila), va trece vizita medicala programata…