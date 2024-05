Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Romane de Triatlon, Vlad Stoica, a subliniat importanta calificarii lui Felix Duchampt la Jocurile Olimpice de la Paris, exprimandu-si bucuria in ciuda provocarilor de sanatate cu care s-a confruntat sportivul in ultima perioada. Duchampt, triatlonistul roman, a trecut prin momente…

- Deputatul PNL Angelica Fador a transmis, sambata, un comunicat de presa, prin care raspunde acuzațiilor senatorului PSD George Mindruța, la adresa senatorului liberal Dan Cadariu.„Domnul Mindruța incearca sa distorsioneze realitatea prin acuzații nefondate și atacuri personale. Realitatea ...

- Orice politician ajuns intr-o funcție de decizie are datoria morala de a se asigura ca tinerii au parte de condiții care sa le favorizeze dezvoltarea profesionala și maturizarea armonioasa, spune Nicolae Ciuca, președintele Senatului, intr-un mesaj de Ziu

- In ziua de 1 Aprilie 1881, in satul Rasinari, Sibiu, in Transilvania, se naste Octavian Goga, poet roman ardelean de origine aromana, politician de extrema dreapta si prim-ministru al Romaniei. La 1 aprilie 1881 in satul Rasinari, Sibiu, Transilvania, se naste Octavian Goga, poet roman ardelean de origine…

- Meteorologii au atentionat, miercuri, asupra patrunderii unei masei de aer incarcate cu particule de praf de origine sahariana deasupra Romaniei. ”In perioada 27 martie, ora 12 – 28 martie, ora 22, circulatia aerului se va mentine predominant sud-vestica si va favoriza patrunderea unei masei de aer…

- „Gustul copilariei”, in fructele și legumele crescute cu ingrașamant organic, certificat Bio, de un producator local din Alba „Gustul copilariei”, in fructele și legumele crescute cu ingrașamant organic, certificat Bio, de un producator local din Alba La Targul Gradinarului 2024 , puteți gasi ingrașamant…

- Un tanar in varsta de 22 de ani a fost arestat preventiv pentru acuzatia ca si-ar fi ucis bunicul, in varsta de 72 de ani, aplicandu-i mai multe lovituri cu un corp dur, in zona capului, in apartamentul in care locuiau impreuna, din Zalau, transmite Agerpres.

- Inainte de a fi politician, Alin Tișe este om. Ca fiecare dintre noi, liderul forului administrativ județean clujean are diverse pasiuni și modalitați de relaxare sau de petrecere a timpului liber.