Ministerul Finanțelor clarifică impozitarea veniturilor din chirii. DOCUMENT Ministerul Finanțelor a emis o adresa catre Camera Consultanților Fiscali in care clarifica o serie de aspecte legate de impozitarea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, obținute de persoane fizice. Adresa vine ca urmare a solicitarii Camerei Consultanților Fiscali de a oferi o interpretare a prevederilor legale in domeniu. Principalele puncte clarificate: Mecanismul de reținere la […] The post Ministerul Finanțelor clarifica impozitarea veniturilor din chirii. DOCUMENT appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

